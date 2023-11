Nonostante la pioggia uno dei "regni" incontrastati dove gli incivili creano continue discariche abusive è via Garigliano a Cassino, tra i palazzi o lungo la strada. Ma è anche uno dei regni dei roghi, spesso tossici, dove in attesa della bonifica qualcuno provvede in maniera autonoma a smaltire gli illeciti.

È accaduto anche poco fa quando un grosso rogo e una nube di fumo si sono alzati proprio da quella zona del centro di Cassino dove ristagnano le bombe ambientali.

Immondizia, anche pericolosa, e poi incendi non sono una eccezione. Solo il tempestivo intervento dei vigli del fuoco ha impedito che il fuoco lambisse finanche le abitazioni.