Addio a Laura Bonomo, una donna che mancherà non soltanto ai suoi familiari. Laura Bonomo, figlia di due coraggiosi rivoluzionari che furono emblema di autonomia e sana caparbietà, ci ha lasciato prematuramente, dopo anni vissuti in totale riservatezza. Fedele ai principi dei genitori, Laura s'era strenuamente battuta in difesa dei diritti umani, dei meno fortunati. Quando il fisico non le ha consentito di continuare ad operare in piena autonomia, ha accettato un ruolo dimesso, senza mai venir meno ai principi cui è rimasta fedele fino all'ultimo. Madre esemplare, se n'è andata in punta di piedi, lasciando il ricordo di una donna forte pur nelle avversità, seria e tenace. Una grave perdita, per la città dei papi.