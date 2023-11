I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cassino hanno rintracciato un sessantatreenne del posto che, la notte scorsa, a seguito di un'animata discussione in famiglia, ha preso l'auto e si è allontanato dalla propria abitazione, spegnendo il cellulare e facendo perdere le proprie tracce. Trascorse diverse ore, non vedendolo rientrare e temendo il peggio, i familiari hanno allertato i militari che hanno iniziato delle serrate ricerche, concluse solo nel pomeriggio di oggi, quando è stato finalmente rintracciato a Belmonte Castello, nei pressi di un noto ristorante. L'uomo è apparso in buona salute ma in stato confusionale e, per tale motivo, è stato affidato alle cure del personale sanitario dell'ospedale di Cassino mentre i parenti hanno tirato un sospiro di sollievo.