Sarà affidato il 14 novembre l'incarico al maggiore Cesare Rapone dei carabinieri del Ris nell'ambito dell'omicidio del nigeriano Kelvin Mene.

La richiesta di incidenza probatorio era stata avanzata dai legali che assistono le due donne indagate per l'omicidio dell'extracomunitario, trovato in strada con ferite d'arma da taglio il 6 ottobre e deceduto all'ospedale Spaziani per delle complicazioni il 18 dello stesso mese. Le difese avevano anche chiesto di riesumare la salma dell'ucciso, richiesta che, però, è stata rigettata.

I carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche dovranno cercare tracce biologiche e ricostruire la scena del crimine all'interno dell'appartamento di via Ferrarelli dove, secondo quanto finora ricostruito dagli accertamenti dei carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Beatrice Neroni, Mene sarebbe stato colpito con un'arma da taglio, forse un paio di forbici o un punteruolo.

Peraltro, la vittima era stata vista in strada, sanguinante. Da qui l'allarme lanciato e l'intervento dei soccorsi. Mene, all'inizio, aveva riferito di essersi fatto male da solo. Una versione alla quale i carabinieri non hanno dato credito.

Così l'indagine si è allargata e sono state indagate due donne, anch'esse nigeriane. Una la fidanzata, l'altra la donna che li ospitava. La prima ora è irreperibile.

Dopo l'autopsia, la procura aveva deciso di procedere con un accertamento tecnico non ripetibile all'interno dell'appartamento alla ricerca di tracce di sangue e tracce biologiche. Di fronte a tale richiesta, i difensori delle due indagate (gli avvocati Pierluigi Taglienti, Alfredo Frasca e Paola Fedele) hanno proposto una richiesta di incidente probatorio, soluzione che offre maggiori garanzie difensive. Pertanto, il gip Antonello Bracaglia Morante ha accolto la richiesta, sospeso il primo accesso dei carabinieri del Ris, fissato inizialmente per il 3 novembre in attesa della decisione sull'incidente probatorio. Ieri, la conferma che si farà l'incidente probatorio e l'invito al maggiore del Ris per il conferimento dell'incarico il 14 novembre.