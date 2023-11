I carabinieri della stazione di San Giorgio a Liri hanno arrestato un quarantaquattrenne del luogo, noto alle forze di polizia gravato da vari pregiudizi per reati contro la persona, il patrimonio e gli stupefacenti. E dato esecuzione a un provvedimento di carcerazione emesso dall'ufficio di sorveglianza del tribunale di Frosinone.

L'uomo, che si trovava agli arresti domiciliari da giugno 2023, per scontare una pena a seguito di condanna definitiva per il reato di furto aggravato, è stato colpito dal provvedimento di ripristino della custodia in carcere in seguito alle violazioni delle prescrizioni imposte dal magistrato di sorveglianza, segnalati dai carabinieri del luogo. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato trasferito nella casa circondariale di Cassino per l'espiazione della pena, come disposto dall'autorità giudiziaria.