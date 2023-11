La scuola di San Rocco resta aperta a metà. Dai banchi dell'opposizione il consigliere Federico Altobelli si scaglia contro l'amministrazione Di Stefano usando l'ironia: «Evidentemente ai sorani piace vedere i selfie su pochi metri di strada asfaltata e credere a quanto scrivono il sindaco e la consigliera all'istruzione Di Vito che sono stati capaci di aprire la scuola di San Rocco dopo due anni dall'inizio del mandato senza alcun intervento strutturale sull'edificio che godeva di un finanziamento figlio dell'amministrazione De Donatis, ad oggi perso».

Il consigliere di FdI incalza ancora: «La scuola di San Rocco è l'esempio tangibile di come questa amministrazione stia mal governando, comunicando in maniera fittizia la propria attività. Nei comunicati hanno scritto "finalmente riapre la scuola di San Rocco" e che hanno come priorità la riapertura delle scuole, ma la realtà è completamente diversa. La San Rocco fu chiusa anni fa perché non rispettava gli standard in caso di sisma, in special modo le due ali della scuola e quindi con ordinanza fu chiusa. L'ex sindaco Roberto De Donatis mi ha spiegato che l'ingegnere che fu incaricato di redigere il progetto preliminare fece una relazione nella quale evidenziò che fare dei lavori di adeguamento sismico sarebbe stato più dispendioso che procedere con la demolizione e completa ricostruzione. Fu chiuso l'intero edificio scolastico e richiesti i finanziamenti che furono ottenuti, però è passato troppo tempo ed i soldi oggi non ci sono più».

«La giunta Di Stefano non ha fatto assolutamente nulla per San Rocco se non una verniciata; è passato il tempo e le problematiche strutturali sono rimaste - conclude Altobelli - Oggi il ministero si è ripreso i soldi ed hanno pensato di riaprire solo il corpo centrale. Quindi non è vero che hanno riaperto la scuola chiusa da circa tre anni perché è stata riaperta senza alcun lavoro. Questo è il metro di misura dell'amministrazione Di Stefano. Questo è il modo in cui si governa a Sora, non so se godono ancora di buona reputazione tra i cittadini, ma forse il modo per accontentare i sorani è questo».