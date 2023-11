Smantellata una nuova piazza di spaccio all'interno di un immobile di edilizia residenziale, occupato solo a tal fine.

I carabinieri di Frosinone hanno eseguito, nella giornata di ieri, un'ordinanza di custodia cautelare per un'ipotesi di spaccio in via Beata Maria De Mattias, allo Scalo. Il gip ha accolto le richieste della procura per due persone, per cui è stata disposta la custodia cautelare in carcere, e per altre tre per le quali è stato disposto, congiuntamente, il divieto di dimora a Frosinone e l'obbligo giornaliero di presentazione alla stazione dei carabinieri del luogo di residenza prescelto.

In carcere sono finiti i frusinati Alessio Promutico, 33 anni, e Emanuel Mingarelli, 37. Mentre il divieto di dimora con l'obbligo di firma è stato imposto per O.S., 36, albanese, residente a Torrice, e S.G.G., 29, di Frosinone. Rigettate, invece, le misure per altri sei indagati. Per i due arrestati l'interrogatorio di garanzia è stato fissato per domani alle 10 in carcere alla presenza degli avvocati Tony Ceccarelli e Christian Alviani, che li assistono.

Nella piazza, così come ricostruito dagli investigatori anche sulla base delle ammissioni degli acquirenti e delle immagini riprese nel corso delle osservazioni, si poteva acquistare hashish e cocaina, cotta e cruda, attraverso una piccola apertura creata ad arte in modo da evitare che venditore e acquirente si guardassero in faccia. Tanto che, alcuni assuntori hanno affermato di aver comprato da ciociari e altri da persone con accento dell'Est Europa. Gli acquisti sono stati monitorati da fine 2022 ai primi mesi del 2023 dopo di che non ne risultano altri anche perché gli assuntori hanno dichiarato ai carabinieri di aver saputo che la piazza di spaccio era stata chiusa dopo «una retata», ovvero a seguito dell'intervento susseguente all'aggressione denunciata da uno degli indagati.

Il gip Ida Logoluso che ha firmato l'ordinanza evidenzia «l'estrema spregiudicatezza dimostrata, la costante dedizione all'attività delittuosa, così da offrire un servizio sempre efficiente e garantito, la qualità e quantità dello stupefacente complessivamente smerciato, il perdurare dell'attività criminale nonostante i controlli e fino a pochi mesi fa, l'assenza di attività lavorativa, nonché la personalità di tutti gli indagati, attinti da numerosi precedenti, alcuni specifici impongono di formulare una prognosi di speciale pericolosità sociale degli stessi».

Il gip sottolinea la «professionale e diffusa attività di spaccio di sostanze stupefacenti, compiuta consapevolmente da tutto il gruppo criminale, anche alla presenza di terzi estranei». Lo stesso giudice poi distingue i ruoli tra «gli organizzatori dell'attività, unici ad avere i contatti, non emersi, con i fornitori dello stupefacente» e tutti gli altri, la «bassa manovalanza». Quanto a questi ultimi, sulla base anche di un episodio che ha portato a contestare le lesioni da parte di due indagati a un complice di Ceccano, preso a pugni e calci, e ferito con un coltello, lo scorso 12 aprile, «emerge chiaramente come si sia in presenza di soggetti, spesso a loro volta tossicodipendenti, spesso poco luicidi nelle proprie azioni, sbandati, incapaci autonomamente di realizzare un'organizzazione strutturata come quella nella quale si sono trovati coinvolti, da altri».

Da qui la conclusione che «nel momento in cui gli organizzatori verranno fermati, tanto più considerato che la base di spaccio risulta già chiusa, le esigenze cautelari nei confronti dei meri addetti alla vendita appaiono sicuramente minori». Da qui le misure diverse. In due mesi di osservazione i carabinieri hanno notato che nella casa c'erano sempre almeno tre persone. E quando uscivano erano molto guardinghi per evitare di imbattersi nei controlli delle forze dell'ordine. Gli avventori, invece, erano circa cento al giorno, alcuni anche più volte nella stessa giornata. Per alcuni acquirenti conosciuti la vendita avveniva aprendo la porta e non più dal foro appositamente creato nel portone per evitare di essere riconosciuti.