Vertenza De Medici, la situazione si complica. Se, infatti, era atteso nella giornata di ieri l'annuncio di una soluzione alla situazione di stallo vissuta dai 300 lavoratori legati alla Reno De Medici, la riunione ha portato con sé un passaggio inatteso. Una "complicazione". La cartiera, infatti, ha rimesso tutto nelle mani della Regione. Che ora, vista la sottoscrizione della cassa integrazione a zero ore per soli sei mesi, non avrà più molto tempo per capire come sciogliere il "nodo" sull'Aia. Questione in discussione già da tre anni. E le famiglie restano appese a un filo.

La giornata

Nella mattinata di ieri era atteso l'incontro tra azienda, sindacati e rappresentanti del Ministero per discutere del rinnovo della cassa integrazione. Ma la notizia trapelata qualche ora prima sul dissequestro del depuratore aveva agitato gli animi. E sparigliato le carte. Accendendo da un lato la speranza di una possibile ripartenza, acuendo - dall'altro - la paura che le prescrizioni comunque imposte dalla procura non fossero per lo stabilimento ricevibili. Ieri mattina, prima di affrontare la questione (affatto secondaria) del rinnovo dell'ammortizzatore sociale è stata fatta chiarezza: i sigilli al depuratore sono stati sì tolti, ma con facoltà d'uso vincolata a delle prescrizioni strettissime. E un formale rigetto dell'istanza di dissequestro. Un passaggio tecnico, quello dell'eliminazione dei sigilli, ma non pratico. Quindi nessun cancello aperto, nessun operaio al lavoro. Per poter rientrare nei parametri imposti dalla procura in relazione allo smaltimento dei residui di produzione occorrerebbe però non solo effettuare importanti investimenti - come sarebbe emerso durante la discussione - ma valutare uno smaltimento di circa 30.000 tonnellate all'anno con costi ritenuti insostenibili. Non solo. Il vero punto da affrontare, in realtà, sarebbe un altro. Per la cartiera i residui di produzione rappresenterebbero un materiale non di scarto, producendo carta riciclata. Così come succede in altre realtà simili. Portare tale materiale direttamente allo smaltimento (non considerando costi e questione ambientale) creerebbe un precedente per tutti gli insediamenti produttivi. L'azienda ha rimesso tutto nelle mani della Regione. Che deve valutare, dunque, con attenzione le modifiche richieste all'Aia. Discussione, questa, aperta già da tre anni. Ora, però, i tempi stringono: la cassa integrazione sottoscritta ieri scadrà il prossimo 20 maggio. Inutile, dunque, una risposta degli enti preposti oltre tale data.