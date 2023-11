Fissato al 2 febbraio il processo davanti alla corte d'assise per Roberto e Mattia Toson. Giudizio immediato per padre e figlio accusati di aver ucciso Thomas Bricca lo scorso 30 gennaio ad Alatri. Il giovane di diciannove anni era stato colpito con un colpo di pistola alla testa. I due si trovano in carcere.