In corso, da questa mattina all'alba, perquisizioni sia a

Frosinone che a Monte San Giovanni Campano da parte dei carabinieri della compagnia di Sora. Eseguite tre misure cautelari personali, due in carcere e una ai domiciliari.

L'operazione è stata eseguita a termine di attività di indagine legate allo spaccio di droga. Tante le pattuglie dei carabinieri partite da Sora che, questa mattina presto, passando a sirene spiegate, hanno svegliato i cittadini di un vasto territorio. Le perquisizioni sono state eseguite in sinergia con le unità cinofile.