Anziana scomparsa dal pomeriggio di oggi. In corso le ricerche

Macchina dei soccorsi alla ricerca di un'anziana di Broccostella che da questo pomeriggio non ha dato più notizie. Ora che è buio l'apprensione per la sua salute è alta. I carabinieri di Sora sono impegnati nelle ricerche e per visionare le telecamere della zona. La donna risiede poco distante da Broccostella. È stata vista in un supermercato alle ore 16.30 di oggi pomeriggio. Da poco sui canali social è apparso il seguente annuncio: "Urgentissimo: da oggi pomeriggio la famiglia non ha più notizie di questa signora Maria Polsinelli di Broccostella. chiunque abbia notizie contatti carabinieri.

Ultimo avvistamento a Broccostella

Indossava pantaloni neri a fantasia (tipo fiorellini bianchi)

Contatto dei familiari: 3339184592".