Morto in campo di concentramento e dato per disperso per circa 80 anni. Il nipote lo scorso anno è riuscito a ritrovare le spoglie del nonno Antonio Rotondi, sepolto in un cimitero tedesco. Spoglie che torneranno sabato prossimo, 11 novembre, a Boville Ernica. Il Consolato di Francoforte sul Meno, su mandato del Ministero degli Esteri e della Difesa ha deciso di far rientrare in Italia i resti di sei militari italiani Caduti durante la Seconda Guerra Mondiale. Tra i sei militari, appunto, il bovillense Rotondi.

Il soldato Rotondi, appartenente al 51 Reggimento Alpi, dato per disperso durante la seconda guerra mondiale, viene ritrovato dal nipote, l'avvocato Tonino Rotondi 80 anni, dopo la sua morte avvenuta a Dortmund in Germania il 14.05.1944 all'interno del campo di prigionia Stalag VI D. L'11 novembre, l'Onor Caduto Rotondi Antonio rientrerà nella sua Boville Ernica, suo ultimo desiderio in vita. È stata ricostruita la sua storia come quella di altri 700 soldati italiani prigionieri grazie alle memorie riportate in un diario dal Cappellano Militare don Giuseppe barbero che riportò le ultime volontà insieme alle loro generalità ed indirizzi. Il Diario di Don Giuseppe Barbero dal titolo "La croce tra i reticolati", risulta essere una delle testimonianze più autentiche sull'atroce destino riservato a questi eroi che non vollero mai tradire la patria rimanendo fedeli all'Italia.

Il programma

Sabato alle 10.30 è previsto l'arrivo dei resti mortali del soldato Rontondi nella chiesa di San Michele Arcangelo al suono del "Silenzio" a cura di Ferruccio Cervoni. Accoglienza da parte degli alunni del comprensivo di Boville Ernica che canteranno l'inno di Mameli. Discorso introduttivo del sindaco Enzo Perciballi e del baby sindaco. Canto del Piave a cura di Augusto Colasanti con interventi degli alunni delle classi quinte. Commemorazione al Monumento ai Caduti delle spoglie del soldato davanti al picchetto d'onore dell'esercito italiano per la restituzione degli onori militari.