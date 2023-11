I fedeli delle parrocchie di Veroli Centro si preparano a salutare don Andrea Viselli, che lascerà presto la cittadina ernica per assumere l'incarico di parroco nelle parrocchie di Chiaiamari e Anitrella a Monte San Giovanni Campano.

Domenica 19 novembre, don Andrea terrà la messa conclusiva del suo mandato a Veroli, alla presenza dei suoi già parrocchiani, alle ore 17.30 nella concattedrale di Sant'Andrea Apostolo, mentre il nuovo parroco, don Seraphin Koualou Kibangou, si presenterà alla comunità verolana il 26 novembre durante la messa delle 11.15 nel duomo cittadino.

Continuano, intanto, le attestazioni di stima e di riconoscenza verso don Andrea per l'opera compiuta nei sette anni di permanenza a Veroli: centinaia le firme raccolte dai parrocchiani per ringraziare il giovane sacerdote, il cui servizio reso in umiltà e mitezza ha permesso la realizzazione di tantissime iniziative. Le firme, accompagnate da una lettera di saluto, verranno inviate all'attenzione di sua eccellenza monsignore Ambrogio Spreafico e a Roma, all'attenzione di Papa Francesco, come testimonianza di gratitudine verso don Andrea.

Quest'ultimo saluterà i suoi nuovi parrocchiani dell'Anitrella il 25 novembre, alla messa vespertina delle ore 17.30, ed incontrerà i fedeli di Chiaiamari il 26 novembre, durante la messa vespertina delle ore 17.30.