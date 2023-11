Gli investigatori stanno facendo tutti gli accertamenti del caso per fare luce sulla morte del diciannovenne Lorenzo Germani, il cui corpo senza vita è stato trovato nella tarda mattinata di lunedì nel letto dell'abitazione di un amico che lo ospitava da qualche tempo. Nulla viene lasciato al caso.

Nessuna ipotesi esclusa. Disposta per venerdì l'autopsia che chiarirà ogni dubbio su quanto accaduto al giovane di Arce.

I fatti

A contattare i soccorsi, intorno alle 13 dell'altro ieri, è stato l'amico.

Quando ha visto che il diciannovenne non si era ancora alzato per il pranzo, è andato a chiamarlo. Ma, purtroppo, Lorenzo, non dava segni di vita. Inutili i soccorsi degli operatori del 118. Probabilmente il cuore del ragazzo ha cessato di battere nella notte tra domenica e lunedì.

Le indagini

Sul posto oltre al personale medico sono intervenuti i carabinieri della stazione di Arce e della Compagnia di Pontecorvo per tutti gli accertamenti del caso. Avviata un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Cassino.

La salma è stata portata nell'obitorio dell'ospedale "Santa Scolastica" dove si svolgerà l'autopsia. Autopsia che servirà a fare luce sulla morte di Lorenzo, a capire se si sia trattato di un decesso per cause naturali o per altre cause. I militari stanno ricostruendo le ultime ore del ragazzo. Stanno ascoltando amici, familiari, ed eventuali persone informate sui fatti. Le indagini proseguono a 360 gradi.

Il cordoglio

La notizia del giovane trovato senza vita a 19 anni ha scosso la comunità di Arce. Lorenzo prestava servizio civile nel Comune. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza ai familiari. Il sindaco Luigi Germani a nome dell'amministrazione comunale e della cittadinanza ha espresso le condoglianze alla famiglia e a tutti i cari del diciannovenne. Si attende ora lo svolgimento dell'autopsia e il successivo nulla osta della salma per poi portare l'ultimo saluto a Lorenzo.