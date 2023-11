Si accendono, è proprio il caso di dirlo, i fari e si alza il livello di attenzione sulle spese per l'allestimento delle luminarie di Natale.

I consiglieri d'opposizione del Polo Civico, Francesca Campagiorni e Claudio Caparrelli, oggi, nella seduta del question time, presenteranno «un'interrogazione a risposta scritta - come si legge nel testo della formulazione - in merito a una questione di interesse pubblico. La nostra interrogazione riguarda l'allestimento delle luminarie per le festività natalizie nel territorio del comune di Frosinone e le relative procedure d'appalto. Siamo interessati a ottenere chiarimenti su alcuni aspetti di questa iniziativa: in passato, il Comune di Frosinone ha già acquistato luminarie per le festività natalizie, abbiamo necessità di avere il dettaglio delle forniture già acquistate in passato con evidenza di dove sono state conservate e utilizzate nel corso degli anni, con evidenza dello stato d'uso e della manutenzione. Chiediamo inoltre di avere evidenza se la merce acquistata è ancora tutta conservata ovvero se sono stati subiti furti e nel caso acquisire copia delle relative denunce presso l'autorità competente. Al fine di garantire la trasparenza e il rispetto delle normative vigenti, ivi compreso il nuovo codice degli appalti, con riferimento all'approvazione dei preventivi di cui alla Det. 3394/2023, desideriamo ricevere dettagli sulle procedure seguite per l'appalto delle luminarie natalizie per l'anno in corso (2023/2024). Come sono stati selezionati i fornitori, e quali criteri sono stati adottati nella scelta? Si può confermare che tali procedure sono state conformi alle norme previste dal codice degli appalti? In caso di eventuali inadempienze o irregolarità riscontrate nelle procedure di appalto per le luminarie natalizie, quali misure intende adottare il Comune di Frosinone per garantire il pieno rispetto delle leggi e delle norme vigenti? Al fine di garantire la trasparenza e il rispetto delle normative vigenti si chiede di acquisire il capitolato in base a cui sono stati selezionati gli operatori economici a cui chiedere i preventivi».

Secondo i consiglieri interroganti vi sarebbe una discrepanza di mille euro tra la cifra indicata nella narrativa della determina di 193.714,94 comprensiva di Iva e quella di affidamento di 194.714,94 euro tanto che Campagiorni e Caparrelli chiedono «come si intende porre rimedio a quello che pare un mero errore materiale, ma che genera costi ulteriori per la collettività di 1.000 euro». Il tutto dovrà avvenire «per iscritto in modo da garantire la massima chiarezza e trasparenza sulle questioni sollevate».