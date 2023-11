Una passione che si è sempre rafforzata. Anno dopo anno. Vittoria dopo vittoria. Non sono mancate le delusioni certo, ma è stata sempre e comunque orgogliosa della sua squadra del cuore. Allo stadio non era mai andata. Le partite le segue da casa, ma grazie a un amico di famiglia, che a sua insaputa le ha fatto recapitare il biglietto, ha deciso di indossare sciarpa, maglia e giubbetto e, con la scritta "Nonna Marilù" e il numero 10, ha fatto ingresso, lunedì sera, allo stadio Benito Stirpe per assistere al match Frosinone-Empoli. Nonna Maria Luisa Mazzoli, 85 anni, residente a Colleberardi, super tifosa dei giallazzurri, ha incitato la sua squadra dagli spalti della tribuna, accompagnata dalla nipote Letizia e dal genero Livio.

La sua preoccupazione era quella del freddo, ha portato anche una coperta. Ma è rimasta sorpresa dalla struttura, l'ha trovata accogliente, il freddo non lo ha proprio avvertito. Anzi, ad ogni azione del Frosinone si alzava e iniziava a incitare la squadra, la sua squadra. Una vera e propria ultrà. Ha urlato, cantato ed esultato ai gol di Cuni e Ibrahimovic che hanno permesso al Frosinone di vincere il match contro l'Empoli e di aggiungere tre punti importanti nella classifica per il campionato di Serie A. La presenza allo stadio della simpatica nonnina Marilù non è passata inosservata.

In tanti hanno voluto fare una foto con lei e sui social non sono mancati foto e video per ricordare una serata memorabile, piena di emozioni e per ribadire che il tifo non ha limiti di età. Maria Luisa si è ripromessa di tornare allo Stadio. Ha continuato a intonare l'inno del Frosinone anche quando ha fatto ritorno nella sua Veroli. E sono tanti a chiedere il suo ritorno allo stadio, come una sorta di porta fortuna. Intanto la verolana ha portato allo Stirpe anche il suo esempio di donna e tifosa ottantacinquenne, con l'entusiasmo di una ultrà doc. «È stata una serata bellissima, che porterò sempre nel mio cuore - commenta Maria Luisa - Sono stati bravissimi i giocatori. E mi hanno regalato bellissime emozioni. Forza Frosinone».