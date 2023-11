Vandali in azione alla villa comunale. I soliti ignoti hanno, infatti, causato ingenti danni ai servizi igienici della struttura, rendendoli, di fatto, inservibili. «Sono episodi che destano un certo sconcerto ha detto l'assessore alle manutenzioni e al patrimonio Angelo Retrosi - poiché, francamente, non si capisce quale sia il divertimento o l'appagamento interiore nel compiere un atto vandalico nei confronti del patrimonio pubblico. Alla fine, sono sempre spese che ricadono, in un modo o nell'altro, sulla comunità».

«Adesso - ha continuato l'assessore Retrosi - verificheremo se le telecamere a circuito chiuso della villa comunale possano fornire delle immagini utili a ricostruire l'accaduto e a risalire all'identità di chi si è reso autore di questo atto censurabile». In queste ore i tecnici dell'ufficio manutenzioni del Comune stanno procedendo alla quantificazione del danno e a programmare l'intervento di ripristino per far tornare il prima possibile fruibili i bagni della villa comunale.

Purtroppo, non si tratta di episodi isolati dal momento che nel recente passato anche i servizi igienici del parco del Matusa sono stati oggetto delle prodezze dei soliti incivili. E come non ricordare, a proposito di atti vandalici sul patrimonio pubblico, i numerosi raid di cui è stata oggetto negli ultimi due anni la stazione di valle dell'ascensore inclinato. La presenza di telecamere, purtroppo, non sempre è riuscita a svolgere la funzione di deterrente, ma nel caso della villa comunale si spera che le immagini registrate possano dare un valido supporto all'individuazione degli autori degli atti vandalici.