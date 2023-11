Paese in lutto per la morte di Marilena Di Folco, 42 anni, assessore alla pubblica istruzione, alle politiche sociali, allo sport, alle attività ludico ricreative e vicesindaco dell'amministrazione Colafrancesco. Un velo di cupa tristezza ha avvolto ieri mattina la piccola comunità rocchigiana quando la notizia ha cominciato a circolare, proveniente dalla clinica "San Raffaele" di Cassino dove era ricoverata.

«Per la nostra comunità oggi è un triste giorno - ha scritto il Comune sul sito istituzionale - Marilena Di Folco, la nostra vicesindaco, prematuramente ci ha lasciato. Il sindaco, i consiglieri e i dipendenti comunali esprimono profondo cordoglio e si uniscono al dolore della famiglia».

Il paese si ritroverà oggi pomeriggio, alle 15, nella chiesa di Santa Maria Assunta e San Bernardo, per stringersi attorno al marito Stefano, alla madre, al fratello e agli altri parenti in un momento così doloroso per l'intera comunità. Marilena Di Folco ha lottato coraggiosamente contro la malattia, facendone un impegno sociale per la lotta e la prevenzione del tumore al seno. Lascia un ricordo indelebile della sua spiccata umanità.