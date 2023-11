Multata e ora costretta a pagare per "detenzione di galline in casa". La singolare vicenda è accaduta a una residente del centro storico, in via Circonvallazione.

La signora è destinataria di un'ingiunzione di pagamento da parte del responsabile della Polizia municipale, emessa il 6 novembre scorso e pubblicata sull'albo pretorio on-line. La donna dovrà saldare una multa di 50 euro, a cui ne vanno aggiunti altri 15 per le spese di notifica.

La trasgressione risale al 28 dicembre del 2018 quando, in seguito a un controllo degli agenti della Municipale, venne contestato il pagamento da 25 a 500 euro alla signora perché teneva sei galline in un locale sottostante la propria abitazione. Il tutto sulla base dell'articolo 7 bis del D.lgs 267/200 per avere violato disposizioni del regolamento comunale. La donna, però, non ha pagato il verbale notificato il 24 gennaio 2019, forse non ritenendo giusta la sanzione, senza però presentare ricorso o memorie difensive.

La macchina burocratica, quindi, è andata inesorabilmente avanti fino all'emissione dell'ordinanza del 6 novembre, quando la responsabile della municipale, la dottoressa Cocco, non rilevando vizi di procedura nell'emissione del verbale originario e accertando il mancato pagamento della sanzione, impone alla donna la pace amministrativa con una multa ridotta al minimo. Adesso la signora avrà 30 giorni di tempo per pagarla e inviare all'ufficio della Polizia locale, la prova dell'avvenuta conciliazione. È un peccato che le galline non rientrino tra gli animali d'affezione, anche se in passato ad Amaseno c'era chi ne portava a spasso una al guinzaglio.