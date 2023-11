Un tir Daf urta un Volvo in sosta sulla destra lungo la via Anticolana. Probabilmente l'autista del Daf è stato costretto alla brusca sterzata per evitare due mezzi che stavano per collidere. Il conducente del Daf è rimasto leggermente ferito, mentre l'autista del Volvo era all'interno del bar. Sul posto ambulanza del 118, vigili del fuoco di Fiuggi e carabinieri del comando anagnino.