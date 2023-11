Depuratore dissequestrato, ma con alcune prescrizioni. Novità per la vertenza Reno De Medici, che tiene con il fiato corto da tempo ben 300 famiglie del territorio. Domani mattina, infatti, è fissato un incontro tra sindacati e azienda per discutere della cassa integrazione ma viste le novità delle ultime ore anche della ripartenza. Perché il depuratore è stato sì dissequestrato dal Nipaaf, ma con delle precise prescrizioni da rispettare. Motivo per cui occorrerà domani per comprendere nel dettaglio cosa accadrà alle 300 famiglie in attesa.