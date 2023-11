Una gara di fondamentale importanza quella che allo "Stirpe" vedeva il Frosinone affrontare l'Empoli. Ai canarini serviva una vittoria per cancellare definitivamente i venti minuti di black out di Cagliari ma, anche e soprattutto conquistare tre punti che gli avrebbero permesso di portare a sette lunghezze il vantaggio sulla terzultima della classe. E vittoria è stata. Meritata in lungo e in largo dai canarini, che dall'inizio alla fine hanno sempre tenuto in mano il pallino del gioco, eccezion fatta negli ultimi minuti. Oltre alle reti di Cuni e Ibrahimovic, il Frosinone ha colpito due legni, entrambi con Mazzitelli, e creato almeno quattro cinque occasioni per rendere più rotondo il punteggio.

La cronaca

Parte meglio l'Empoli che al 2' colpisce la parte alta della traversa con un tiro dalla distanza di Cancellieri. Ancora i toscani pericolosi con Fazzini, sul cui tiro Monterisi che devia in angolo. Il Frosinone si affaccia in avanti al 6' con Ibrahimovic, che trovato da Soulé va al cross ma Ismajli allontana. Un minuto più tardi ci prova invece Barrenechea da fuori, con il tiro che è ancora una volta respinto. Grande occasione per l'Empoli al 9'. Cross teso di Cancellieri per Gyasi che tutto solo, da pochi passi non riesce a trovare lo specchio della porta. Ancora pericolosi gli ospiti al 15' con Caputo che trova Gyasi sulla sinistra: l'attaccante ghanese mette a sedere Okoli e rientra sul sinistro prima di trovare sul tiro ravvicinato un'altra tempestiva deviazione di Monterisi. Al 20' gol annullato ai ciociari.

Berisha tocca il pallone per Ismajli che lo perde nell'area piccola; ne approfitta Ibrahimovic che serve Cuni, bravo ad insaccare da pochi passi. Dopo una revisione del VAR, l'arbitro Manganiello conferma la sua decisione e annulla il gol per fuorigioco. Buona trama dei giallazzurri sulla destra al 24' con Soulé che vede e serve la sovrapposizione di Lirola; la palla arriva a Cuni, che spara alto da pochi metri. Al 31' il 18 del Frosinone prova due volte a seminare il panico nell'area di rigore dell'Empoli, senza però riuscire mai a creare un concreto pericolo. Terzo tiro provato da Barrenechea al 41', con la conclusione che finisce ancora molto lontana dalla porta.

La ripresa

Nel secondo tempo è tutto un altro Frosinone, con l'Empoli che fatica ad uscire dalla propria metà campo. Al 7' Ibrahimovic arriva sul fondo da sinistra e mette il pallone al centro per Soulé che però non riesce ad agganciare. L'argentino trova poi una grande imbucata per Cuni all'8', che regala a Reinier la possibilità di girarsi con il destro senza però impensierire Berisha. Sfortunati i padroni di casa al 12' con il palo colpito da Mazzitelli, che vede infrangersi sul legno una grande conclusione di destro. Al 13' il "Benito Stirpe" può esultare per il vantaggio del Frosinone. Da sviluppi di calcio d'angolo Ibrahimovic mette in mezzo un gran pallone per Cuni, che di tacco trova il suo primo gol in Serie A e regala l'1-0 ai suoi.

Un altro legno nega la gioia del terzo gol in campionato a Mazzitelli, che al 21' vede la sua conclusione stamparsi questa volta sulla traversa. Due minuti più tardi ci prova ancora il capitano del Frosinone, con un altro tiro che esce fuori di poco. Al 26' Ibrahimovic calcia forte dal limite, ma Berisha interviene e sventa il pericolo. L'Empoli prova a riaffacciarsi in avanti al 27' con Caputo che aggancia un passaggio in area di rigore, ma non riesce a trovare la porta. Al 29' arriva il raddoppio dei padroni di casa. Reinier per Marchizza, che trova in piena area Ibrahimovic. A pochi giorni dal gol in Coppa Italia, il classe 2005 tedesco mette a segno la sua prima rete in Serie A con una gran botta di destro che si infila sotto la traversa e porta il risultato sul 2-0.

L'Empoli prova a riaprirla al 41' con Caputo, che riceve il cross perfetto da sinistra di Cambiaghi e sfila dietro a Okoli per battere Turati di testa e segnare l'1-2. Al 42' è ancora Caputo a gonfiare la rete dopo una grande conclusione di prima intenzione, ma il gol è annullato per fuorigioco. Nel recupero Kovalenko riceve il pallone e va al tiro, ma Turati blocca con un buon intervento. Il Frosinone difende il vantaggio e conquista una vittoria strameritata.

