È morto a diciannove anni. Probabilmente non si è proprio svegliato. Deceduto mentre dormiva. Ma saranno gli accertamenti autoptici e le indagini subito avviate dai carabinieri a fare luce sulla morte di un giovanissimo di Arce, Lorenzo Germani.

A trovare il corpo senza vita del ragazzo è stato un amico, più grande di lui, che da qualche tempo lo ospitava nella sua abitazione, in una zona alla periferia del paese.

Sul posto, oltre al personale medico, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del diciannovenne, sono intervenuti i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Disposta l'autopsia per chiarire ogni dubbio.

La ricostruzione

La telefonata al 118 è arrivata intorno alle 13 di ieri. A chiamare i soccorsi è stato l'amico di Lorenzo. Quando ha visto che il giovane non era ancora uscito dalla camera da letto, nonostante fosse ora di pranzo, si è allarmato ed è andato a chiamarlo. Ma, purtroppo, il diciannovenne non dava segni di vita. Subito ha chiamato il 118. Sul posto il personale medico non ha potuto fare nulla. Probabilmente il cuore del giovane aveva cessato di battere nella notte tra domenica e lunedì.

Sono intervenuti, inoltre, i carabinieri della stazione di Arce, unitamente ai colleghi della compagnia di Pontecorvo, per tutti gli accertamenti. Avviata un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Cassino.

La salma è stata portata nell'obitorio dell'ospedale "Santa Scolastica" dove si svolgerà l'autopsia. Dai primi esami non ci sarebbero segni di violenza sul corpo della vittima.

Gli accertamenti

I militari, giunti sul posto, hanno subito avviato le indagini, come da prassi in simili circostanze. Nelle ore successive alla scoperta del corpo senza vita del ragazzo, sono stati ascoltati l'amico e alcuni familiari per non lasciare nulla al caso.

La notizia si è diffusa poco dopo in paese, destando dolore e incredulità. Lorenzo prestava servizio civile in Comune. Il sindaco Luigi Germani, appresa la notizia, ha espresso vicinanza e cordoglio ai familiari del ragazzo. «Oggi (ieri, ndr) è un giorno triste per Arce. Avevo visto il ragazzo l'altro giorno. Faceva parte dei volontari del servizio civile del nostro Comune. Un'altra giovane vita non c'è più. A nome dell'amministrazione comunale e della cittadinanza rivolgo le condoglianze alla famiglia».