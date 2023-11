"A. A. A. cercasi donatore di pianta per questo vaso grande". L'umorismo in Ciociaria non passa mai di moda e in via Marco Minghetti (vicino piazza Garibaldi) spunta un divertente cartello inserito direttamente all'interno di un vaso dedicato al decoro urbano. Tutti vorrebbero conoscere l'identità del simpatico cittadino, soprattutto perché in città ce ne sono diversi e sparsi in più punti. Chissà se dietro ci sarà la stessa mano?