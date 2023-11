Ingorgo di tir nel centro storico di Atina. A causa della superstrada chiusa per la caduta di massi, il traffico pesante da Sora è deviato ad Atina superiore. Solo che, una volta imboccata la rampa d'uscita, alcuni autisti non sanno dove dirigersi per continuare il viaggio verso Cassino, soprattutto a causa di un'adeguata segnaletica. Piazza Garibaldi si è subito riempita di tir che non riuscivano a fare inversione a U se non con il prezioso aiuto dei carabinieri della locale stazione. Mentre i volontari della protezione civile hanno cercato di regolare al meglio la circolazione.