Ennesimo schianto sulla Cassino-Formia, ferite quattro persone di cui un minore. Poco fa, per cause ancora al vaglio dei militari della stazione di San Giorgio a Liri immediatamente giunti sul posto, tre auto sono state coinvolte in un incidente nel territorio di Pignataro Interamna. Nell'impatto un'auto si sarebbe ribaltata. Quattro le persone ferite, di cui un minore, per fortuna non in modo grave.

Il secondo incidente oggi a Pignataro: qualche ora prima, in una zona periferica, in un altro schianto sarebbe stato coinvolto un postino in servizio. Anche in quel caso la vettura si sarebbe ribaltata. Sul posto, nell'immediatezza, carabinieri e 118.