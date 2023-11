Domenica 19 novembre, come da calendario dell'amministrazione, si terrà la domenica ecologica dalle 8 alle 18, in adempimento delle disposizioni della Regione Lazio in materia. Nel corso della giornata, su indicazione del sindaco Mastrangeli, si terrà anche una iniziativa di sensibilizzazione e aggregazione: spazio infatti al Bike day, itinerario in bicicletta aperto a tutti, previsto nell'ambito del progetto "L'aria che respiriamo".

«Il Comune di Frosinone intende continuare a promuovere comportamenti virtuosi, a favore dell'ecosistema e della qualità della vita di tutti noi – ha dichiarato il sindaco, Riccardo Mastrangeli – Fra gli obiettivi dell'amministrazione ricopre particolare importanza la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio, tenuto conto che costituiscono due elementi indispensabili all'incremento della qualità della vita dei cittadini e alla crescita del sistema socioeconomico».

«Domenica sarà una giornata all'insegna dell'ambiente e della socialità – ha dichiarato il vicesindaco e assessore all'ambiente Antonio Scaccia – agendo concretamente, inoltre, a favore dell'ecosistema. Sarà anche l'occasione per concludere, alla presenza di tanti giovani, il progetto "L'aria che respiriamo", realizzato con il contributo della Regione Lazio. Il progetto ha coinvolto in primo luogo le scuole della città nel processo di sensibilizzazione nei confronti di uno dei temi ambientali più rilevanti per la salute dei cittadini, la qualità dell'aria. I giovani e gli studenti sono stati i protagonisti principali del progetto, insieme ad insegnanti e genitori e, quindi, a tutti i cittadini, che invitiamo a partecipare numerosi al Bike day per vivere la città in sella alle due ruote, in un modo più aperto alla socialità e più sostenibile».

«La scuola ha un ruolo chiave nella formazione e sensibilizzazione dei giovani per quanto riguarda il rapporto tra ambiente e salute, favorendo comportamenti virtuosi e trasformando gli studenti in cittadini attivi – ha dichiarato l'assessore all'istruzione Valentina Sementilli –Complimenti a tutti i ragazzi che hanno partecipato con entusiasmo, ai dirigenti e ai docenti che hanno seguito gli incontri e le varie fasi di svolgimento del progetto».

Il programma del Bike day

Alle 10.30, ritrovo presso il Parco Matusa. Ore 11 partenza da via Aldo Moro, poi si arriverà in via Marco Tullio Cicerone, via De Matthaeis, via Landolfi, via Adige, via Po, via Aldo Moro, via Marittima, via don Minzoni, via Puccini, via Fontana Unica fino a via Ciamarra. Alle 12, arrivo al Matusa, ore 12.30 premiazione del concorso di idee riservato agli studenti. Si precisa che, in caso di minorenni, sarà necessaria la liberatoria firmata da parte dei genitori, disponibile anche sul sito istituzionale www.comune.frosinone.it. In caso di avverse condizioni meteo, l'evento non avrà luogo.

Gli interventi programmatici per la limitazione del traffico veicolare avverranno nell'area urbana circoscritta dalle seguenti strade: da via Tiburtina, piazza Madonna della Neve, via Madonna della Neve, via Marco Tullio Cicerone (da incrocio con via Madonna della Neve), viale Volsci, via Simoncelli, via Vado del Tufo, viale Europa, via Marittima (da incrocio viale Europa), via Puccini, via Pasta, via Pier Luigi da Palestrina, via san Giuliano, via Vivaldi, via Verdi (da incrocio via Vivaldi), viale America Latina, via Marconi, via Fosse Ardeatine, via san Gerardo (senso unico in discesa), via don Buttarazzi, via Ferrarelli (da incrocio via don Buttarazzi), via Caio Mario, via Maria (da incrocio via Caio Mario) fino all'incrocio con via Tiburtina; limitatamente al tratto stradale di via Sacra Famiglia, uscita obbligata su via Pasta (sottopasso ferroviario); limitatamente a via Mascagni, è vietato il transito sul tratto di piazza Pertini e di via Monteverdi in direzione piazza Kambo. Su tali strade la circolazione può non essere assoggettata a restrizioni ed è comunque consentito l'accesso di tutti i tipi di veicoli per raggiungere la più vicina area destinata a parcheggio (da cui sarà quindi possibile recarsi presso le varie zone del centro urbano mediante i servizi di trasporto pubblico), come piazza Salvo D'Acquisto, piazza Falcone e Borsellino (antistante la villa comunale), piazza Martiri delle Foibe (parcheggio Questura, in via Vado del Tufo).

Le domeniche ecologiche prevedono, dunque, il divieto di circolazione nell'area urbana indicata per tutti i veicoli a uso privato, e divieto di circolazione sulla fascia urbana di via Volsci dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. Si ricorda che le limitazioni alla circolazione non riguardano i veicoli elettrici e ibridi; quelli adibiti a servizi di polizia, compiti di sicurezza, di protezione civile, servizi sanitari, per il monitoraggio e il controllo della qualità dell'aria; a servizio di persone invalide e comunque autorizzate dal corpo di polizia locale.