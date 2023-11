Auto finisce nel canale in Via per Frosinone. Si tratta di una Subaru Legacy risultata rubata ieri da un'abitazione a Ceccano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per un paio di ore per recuperare il mezzo e per accertare se all'interno ci fossero o meno persone. L'auto è stata sommersa dall'acqua. Sul posto anche i carabinieri per tutti i rilievi di rito. Da chiarire se si sia trattato di un incidente o se qualcuno l'abbia fatta finire volontariamente nel canale per disfarsene. Indagini in corso dei militari.