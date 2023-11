Nelle prossime settimane, prima della fine dell'anno come assicurato dal sindaco Luca Di Stefano, la città avrà in forza al corpo della polizia locale altri sette nuovi agenti.

Il concorso per l'assunzione a tempo indeterminato dei nuovi vigili urbani è giunto alle battute finali. Nei giorni scorsi il comandante della polizia locale Dino Padovani ha presenziato allo svolgimento delle ultime procedure negli uffici all'ultimo piano del Palazzo della cultura. Visite mediche per i sette candidati che hanno superato tutte le prove del concorso piazzandosi ai primi posti della graduatoria.

Ma c'è un'appendice: il 9 novembre si terrà la prova orale dell'ultima candidata che, impossibilitata a presentarsi insieme agli altri candidati, ha avuto una proroga di trenta giorni per sostenere il colloquio. Manca soltanto la sua prova per chiudere definitivamente la graduatoria e procedere con le assunzioni.

Per sopperire alla grave carenza di organico della polizia locale sorana, il sindaco Luca Di Stefano ha puntato proprio su questo concorso pubblico, dal quale sortiranno le sette unità che tutti attendono per dare una mano ai pochi vigili urbani rimasti in servizio.

«I cittadini torneranno a vedere i vigili urbani per le strade di Sora, lungo il centro e sarà garantita una presenza maggiore anche durante la vita cittadina», ha assicurato Di Stefano.

Un concorso che ha messo a dura prova l'organizzazione approntata dall'amministrazione comunale, partito con centinaia di candidati e una prova preselettiva svolta all'interno di un padiglione delle "Fiere di Sora". Un lavoro molto impegnativo per gli uffici e per il comandante Padovano, presidente della commissione giudicatrice, che ha curato passo passo il complesso iter culminato con l'indizione del concorso.

Un lungo e faticoso percorso che ora volge al termine, pronto a dare i suoi sperati frutti: per il Comune che potrà rimpinguare l'organico della polizia locale per coprire meglio le numerose competenze del corpo e per i vincitori che agguanteranno finalmente l'agognato posto fisso. Dalla graduatoria attingeranno anche i Comuni di Alatri e Morolo.