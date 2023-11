In lutto la comunità cepranese e l'intero mondo dell'imprenditoria provinciale per la morte di Giovanni Proia, storico presidente della Cna di Frosinone, alla guida del Consorzio Asi per molti anni ed ex consigliere della Camera di commercio. Ieri notte, all'improvviso, all'età di 71 anni, l'imprenditore ha accusato un malore fatale.

Giovanni Proia, titolare di un'impresa del settore del trasporto persone e allestimento di veicoli industriali, eletto consigliere comunale negli anni Ottanta, era molto stimato e ben voluto, un uomo dai sani principi, pacato, dedito al lavoro e impegnato in prima persona per far crescere l'economia del territorio, contribuendo a promuovere iniziative finalizzate al rilancio del settore produttivo locale. Una persona esemplare cui tutti hanno sempre riconosciuto grande professionalità e umanità, profondamente legato alla sua famiglia, ai valori dell'onestà e della correttezza. Un uomo generoso, ben voluto proprio per il suo carattere mite, ma capace di palesare la sua grinta di fronte a importanti questioni. Ha sempre lavorato in silenzio, schivo dei riflettori, ma protagonista su tavoli importanti, quando bisognava assumere decisioni rilevanti e prendere posizione.

Eccellente marito e padre, legatissimo ai suoi fratelli, ai nipoti con cui condivideva lavoro e svago. Il funerale verrà celebrato oggi, alle ore 15.30, nella chiesa di Sant'Arduino, a Ceprano.

Sui social la notizia della sua scomparsa si è subito trasformata in una pioggia di messaggi di costernazione e di cordoglio. "Imprenditore lungimirante, pilastro del mondo dell'associazionismo e delle imprese - lo definisce in una nota il presidente della Camera di commercio di Frosinone Latina, Giovanni Acampora - Alla famiglia Proia giungano le condoglianze e la vicinanza del sistema camerale". Acampora aggiunge: "Giovanni, un amico leale, un imprenditore virtuoso. La notizia della sua scomparsa lascia un grande senso di vuoto".

In segno di lutto, l'ente camerale ha annullato le attività programmate per oggi, "compresa la firma del protocollo con l'Accademia delle belle arti di Frosinone, per cui Giovanni Proia si era tanto prodigato".

"Ho appreso con enorme dispiacere della scomparsa del caro Giovanni Proia, imprenditore capace che mi ha preceduto alla guida del Consorzio per lo sviluppo industriale di Frosinone, accanto a me anche nel consiglio di amministrazione - ha scritto in un nota il presidente del Consorzio industriale del Lazio, Francesco De Angelis - Una perdita enorme per l'intera provincia, per il mondo imprenditoriale e per quello dell'associazionismo. Ma Giovanni per me era soprattutto un grande amico, al quale ero legato da una profonda ed affettuosa amicizia. Abbiamo vissuto insieme lavoro e momenti di condivisione importanti. Una persona perbene, capace, eclettica e in grado di svolgere al meglio ogni incarico. Mi mancherà moltissimo. Ai suoi cari le mie condoglianze ed il mio abbraccio più sentito".

"La tua pacatezza, la tua determinazione, la tua visione del mondo, del lavoro, della comunità che hai contribuito a far crescere, sono tratti caratteristici dell'uomo che sei stato e che resterà per sempre nei nostri pensieri e nel nostro cuore - ha scritto il vicesindaco Vincenzo Cacciarella in un post - Mi mancheranno le nostre chiacchierate, i tuoi consigli, i tuoi modi sempre gentili. Resterai un faro e un esempio per tutti noi".