Incidente tra un'auto e una moto: ferito il conducente del mezzo a due ruote. È successo dopo le 18.30 sulla Monti Lepini a Frosinone. Il ferito, un diciannovenne di Frosinone, è stato trasportato in ospedale, fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, la polizia e i carabinieri per i rilievi di rito.