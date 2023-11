Tamponamento sulla provinciale a Casamari, quattro i veicoli coinvolti. Sono sei i feriti portati al pronto soccorso dello Spaziani. Per una donna si starebbe valutando il trasferimento in una struttura ospedaliera della capitale. L'incidente si è verificato dopo le 17. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con due ambulanze per soccorrere i feriti e gli agenti della polizia locale per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente.