Un'auto prestata e poi restituita incidentata. Quindi, camuffata da un tentativo di truffa all'assicurazione l'estorsione. E così un frusinate di 43 anni si è visto imporre un divieto di dimora nel capoluogo con tanto di divieto di avvicinamento a cinquecento metri dalla persona offesa con tanto di braccialetto elettronico. L'uomo, giovedì, sarà sottoposto all'interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari.

Tutto nasce dal prestito di un'auto. Ma quando il veicolo viene riportato al quarantatreenne, questi contesta un danno. L'altro non ci sta. Sostiene che sia solo un graffio sul cofano. Il primo prova pure ad attivare l'assicurazione, ma non c'è verso che la compagnia assicuratrice possa corrispondere un risarcimento, per cui iniziano pressanti richieste di denaro all'amico per riparare il mezzo.

Questi prova a resistere, ma poi cede e inizia a fare prelievi col bancomat di famiglia. Prima 400, poi anche 600 euro fino ad arrivare, in base a quanto ricostruito nella denuncia presentata dalla madre, a 8.000 euro. Ma la cifra non collima con il presunto graffio al cofano della vettura. Nel frattempo, la madre della vittima comincia a insospettirsi per i continui ammanchi di denaro sul conto. Ma solo quando la donna presenta una denuncia ai carabinieri il figlio si è deciso a vuotare il sacco e a raccontare la sua storia, sostenendo di essere perseguitato dal quarantatreenne. A quel punto la denuncia viene integrata.

Gli accertamenti dei carabinieri sono andati avanti con una serie di verifiche, tra cui l'acquisizione dei filmati della videosorveglianza degli uffici postali nei quali sono stati effettuati i prelievi. Così al gip del tribunale di Frosinone Ida Logoluso è stata richiesta dal pm l'emissione di una misura cautelare a carico del quarantatreenne. Il gip gli ha imposto il divieto di dimora a Frosinone e il divieto di avvicinamento a non meno di 500 metri. Previsto anche il braccialetto elettronico che si attiva in caso di violazione del limite di distanza da mantenere.

Giovedì, in occasione dell'interrogatorio di garanzia, l'indagato, assistito dall'avvocato Nicola Ottaviani, potrà fornire la sua versione dei fatti e i chiarimenti che in questa fase dell'indagine potranno essere necessaria a inquadrare meglio la vicenda. Soprattutto per quanto riguarda i rapporti di natura economica. Da capire, infatti, se quelle ripetute dazioni di denaro siano riconducibili unicamente al danno subito dalla vettura o nascondano operazioni di diversa natura.