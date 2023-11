Tragedia sfiorata sulla Cassino-Sora e traffico deviato a causa di un imponente distacco di grossi massi dal costone sovrastante l'importante strada di collegamento.

Intorno alle 11 una frana ha invaso la carreggiata, al chilometro 30-200, subito dopo lo svincolo per Casalucense. Uno dei massi più grossi ha spaccato l'asfalto creando una voragine. Spaventosa la scena che si sono trovati davanti gli automobilisti in transito. Immediato l'allarme e l'arrivo sul posto della polizia locale di Sant'Elia Fiumerapido. Insieme alla Stradale si sta deviando il traffico. Ecco le indicazioni: i mezzi provenienti da Atina vengono dirottati a Belmonte Castello. Le auto che arrivano da Cassino vengono invece indirizzate verso Sant'Elia, sulla vecchia strada sp295 o via sferracavalli. La strada è chiusa in direzione di Cassino all'altezza di Belmonte Castello (al km 27,800), mentre in direzione Sora all'altezza di Sant'Elia Fiumerapido (al km 34,800). Deviazioni per la circolazione in loco.