Strada allagata a Colle Cottorino: continuano i disagi causati dal maltempo. Dopo gli alberi caduti in diverse zone di Frosinone, questa mattina gli automobilisti sono in difficoltà nel raggiungere il cimitero comunale per gli allagamenti provocati dal forte temporale che si sta abbattendo in queste ore. Nei giorni scorsi la strada in questione era stata interessata da lavori di bitumatura.