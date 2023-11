Notte da dimenticare a Cervaro, quella tra venerdì e sabato. Ladri acrobati e specializzati prendono di mira sia la parte alta che la parte bassa del paese. E dalle 18 fino alle 3 riescono a colpire in sette case, tra furti riusciti e alcuni sfumati. La popolazione scende in strada e si riaccendono paura e polemiche. Con rinnovate richieste di implementare la videosorveglianza e in alcuni tratti anche il sistema di illuminazione.

In zona Foresta

La ricostruzione degli spostamenti delle bande senza scrupoli è data dal tam-tam dei cittadini quasi in tempo reale. Sono i gruppi social dedicati la vera cartina di tornasole di una situazione affatto da sottovalutare. I primi colpi sarebbero stati messi a segno venerdì dopo le 18 in zona Foresta. Il proprietario di una villa, tornato a casa dopo le 19.30, ha trovato tutta la casa a soqquadro. Fango ovunque, pure sui letti. Cassetti e mobili gettati a terra, casa messa completamente sottosopra. Come poi accertato da una prima analisi delle forze dell'ordine, i ladri sarebbero entrati arrampicandosi su un muretto per poi sgusciare sul porticato ed entrare nella cucina. In un altro caso, invece, hanno utilizzato i tubi delle grondaie per arrivare alle finestre: visibili le orme di fango lasciate sui muri. Una volta forzate porte e finestre (alcune pure blindate) con evidente maestria, hanno rovistato ovunque trafugando tutto quello che aveva un valore. Poi in via Tre Ponti: due gli appartamenti "visitati", uno invece "risparmiato". Il bottino, complessivamente, è stato davvero importante. A casa di un imprenditore sono riusciti a portare via due orologi di valore, denaro, borse di lusso e diamanti: una cifra che supererebbe i 15.000 euro. Stima a cui si va ad aggiungere quella del denaro e dell'oro trafugati nelle altre case della stessa zona.

«Lì c'è un'unica telecamera, che speriamo possa aver ripreso qualcosa. Ma la situazione è davvero al limite: non solo occorrerebbe aumentare la videosorveglianza, come era stato già annunciato. Quattro strade di accesso, una sola telecamere: va da sé che le altre tre restino "libere". Ma anche l'illuminazione: il buio non fa che favorire le bande, che evidentemente conoscono il territorio: lo scorso anno utilizzarono l'acquedotto campano per poter entrare in azione e poi dileguarsi. E nessuno esclude che abbiano fatto lo stesso anche ora. I residenti, che già avevano dato vita anche a una raccolta firme dopo i furti precedenti, continuano a chiedere che l'intera zona venga messa in sicurezza» hanno tuonato dal comitato "Foresta in Comune". I residenti sono usciti di casa, insonni e preoccupati, pronti a segnalare ogni singolo movimento. Immediato l'arrivo sul posto delle forze dell'ordine, subito al lavoro. Durante la fuga i ladri avrebbero anche perso, raccontano i residenti, delle chiavi di un portone blindato che forse - proprio per l'arrivo delle forze di polizia - hanno "risparmiato", cercando la salvezza. Elementi tutti al vaglio degli inquirenti.

Poche ore dopo

Poche ore dopo anche la parte alta di Cervaro è stata "presa d'assalto". E non si può escludere al momento che siano stati sempre gli stessi ladri acrobati a essere entrati in azione. Professionisti agili, in grado di arrampicarsi persino sui tubi senza causarne il distacco e pronti alla fuga al minimo rumore. Almeno quattro i furti nella parte alta del paese, tra la località Pantano e il rione Chiusa, a ridosso del centro. In uno dei colpi, i malviventi hanno agito noncuranti della presenza dei proprietari che stavano dormendo. Al risveglio, ieri mattina, l'amara sorpresa: casa a soqquadro, oggetti d'argento e oro "spariti". E, stando sempre al racconto dei residenti, pure i soldi all'interno di un borsello "dimenticato" nell'auto posteggiata sotto casa. Come se i ladri sapessero già cosa fare, magari utilizzando proprio le chiavi della vettura, per poi richiuderla senza correre rischi di innescare un allarme. Soltanto uno dei furti, nella parte alta del paese, non sarebbe andato a segno proprio per l'attivazione di un sistema d'allarme: l'intera zona si è svegliata nel cuore della notte e le famiglie sono scese in strada. Anche in quel punto insiste una telecamera: è caccia alla banda.