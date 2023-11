Emergenza alluvione in Toscana: oggi la partenza di volontari e mezzi della protezione civile di Sora per prestare aiuto alla popolazione in difficoltà. È stata la protezione civile del Lazio ad attivare la colonna mobile regionale per far fronte alla grave emergenza in Toscana causata dal forte maltempo di questi giorni.

Questa mattina, 4 novembre 2023, sono partiti circa 60 volontari con mezzi e idrovore di potenza varia con destinazione località Calenzano, punto di raccordo dal quale i volontari del Lazio si metteranno a disposizione della protezione civile della Toscana per prestare soccorso alle popolazioni delle zone devastate dai nubifragi. La Toscana si appresta ad affrontare una nuova perturbazione. «I nostri ragazzi sono giunti nel comune di Quarrata nel tardo pomeriggio dove inizieranno le operazioni - hanno detto i volontari della Protezione civile di Sora - Rivolgiamo a loro e tutti i volontari presenti il nostro grande in bocca al lupo».