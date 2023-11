Incidente in via Casilina nord all'intersezione di via La Torre a Frosinone. Sarebbero due i veicoli coinvolti e quattro i feriti totali tra i quali un bambino di 4 anni, trasportato insieme alla madre all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone. In ospedale a Frosinone anche una coppia di coniugi. Per la donna, in condizioni più gravi, era stato richiesto l'intervento di un'eliambulanza, ma a causa del maltempo il mezzo non ha potuto alzarsi in volo. È successo dopo le 16. Sul posto gli operatori del 118 per soccorrerei feriti, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.