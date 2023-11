Nel rispetto di un'ordinanza firmata dal sindaco di Ferentino Piergianni Fiorletta, sono stati sequestrati e prelevati diversi cani a una cittadina del luogo, per motivi di igiene, sanità e tutela della salute pubblica.

«Il provvedimento ha carattere urgente - si legge nell'ordinanza comunale - vista la necessità di intervenire nel prelevare a titolo di sequestro altri eventuali cani, detenuti in misura di più di tre presenti nell'abitazione e in altri ricoveri in città, che rischiano essere tenuti in condizioni igienico-sanitarie non idonee».

Nella disposizione vengono spiegati chiaramente i motivi dell'intervento e del relativo sequestro degli animali: «Periodicamente - si legge - la signora si procura diversi cani, superando il numero di 3, che vengono costretti a vivere in condizioni igieniche inaccettabili, oltre a non essere accuditi regolarmente nei loro bisogni primari».

Da quanto si apprende dall'ordinanza sindacale, la situazione è riconosciuta anche dal vicinato, che avrebbe chiesto un intervento nei confronti della detentrice degli animali sequestrati, a tutela degli stessi che venivano tenuti sia su terreno privato che in casa. In precedenza era scattato il sopralluogo presso il terreno in questione, nelle campagne cittadine, da parte del servizio veterinario dell'Asl di Frosinone unitamente alla Polizia locale, per un riscontro delle condizioni in cui vivevano i cani nonché del numero degli stessi animali detenuti.

Sarebbe stata inoltre riscontrata la mancata pulizia del fondo in questione e accertata l'incuria.

I cani sequestrati, sembrerebbe oltre 15, sono stati trasportati, in via eccezionale, nel canile rifugio e sanitario convenzionato con il Comune di Ferentino, "Allevamento dei Lepini" a Supino, ove sono custoditi in box distinti, essendo privati. Alle guardie zoofile dell'Accademia Kronos, sezione di Piglio, è affidata la cura dei cani e provvederà ad effettuare regolari affidamenti degli animali sequestrati. La situazione, che era segnalata più volte, ha dunque portato il sindaco Fiorletta ad emettere un'ordinanza estrema, con l'allontanamento dei cani, ma lo stato in cui si trovavano non poteva indurre ad altra soluzione.