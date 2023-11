Auto contro un cancello a Pofi, in via San Giorgio. Due persone, marito e moglie, sono rimaste ferite. Entrambi hanno subito un trauma cranico e sono stati trasportati a Roma in eliambulanza in una struttura idonea alle cure necessarie. Sul posto sono intervenuti gli operatori dell'Ares 118 e i carabinieri. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per liberare uno dei feriti rimasto incastrato nell'abitacolo. L'incidente si è verificato intorno alle 11.30 di questa mattina.