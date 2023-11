Un dipendente comunale di Atina è stato oggetto di gesti di teppismo durante lo svolgimento della sua quotidiana mansione.

Ignoti hanno sfregiato le portiere della sua auto sradicando le maniglie dal loro alloggiamento mentre R. D. V. era al lavoro lungo le vie interne del centro storico.

«Avevo parcheggiato la mia auto lungo la strada e quindi mi sono messo al lavoro come faccio ogni mattina», racconta il dipendente municipale, che aggiunge: «Al ritorno la brutta sorpresa: entrambe le maniglie delle portiere di sinistra non c'erano più, strappate con forza da qualcuno».

L'inqualificabile episodio è stato aspramente stigmatizzato dall'amministrazione comunale che ha solidarizzato con il suo dipendente.

Intanto, R. D. V. dovrà sborsare danaro per rimettere in sesto la sua vettura, «una cifra che mi pesa visto il mio stipendio».