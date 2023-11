L'abbandono illegale di rifiuti sarà perseguito penalmente. È la novità introdotta dalla legge numero 137 del 2023, una normativa con cui il Comune di Pontecorvo contrasterà ulteriormente il fenomeno sempre più comune nella città fluviale.

La nuova normativa prevede l'applicazione di un'ammenda penale, non più di una sanzione amministrativa, per i cittadini che abbandonano rifiuti.

Chiunque si renda responsabile di abbandono di rifiuti è punito con ammenda che va dai mille a diecimila euro (prima era prevista sanzione amministrativa pecuniaria con importo da trecento a tremila euro) con pena fino al raddoppio se i rifiuti abbandonati siano pericolosi.

Una norma che punirà severamente coloro che si macchieranno del reato di abbandono di rifiuti. Condizione, questa, molto diffusa a Pontecorvo dove incivili continuano a gettare immondizia non solo nelle aree di campagna ma anche nei pressi delle isole ecologiche.

Sulle novità normative è intervenuto il sindaco di Pontecorvo Anselmo Rotondo che ha affermato: «Più che per l'inasprimento delle multe la nuova legge si caratterizza per il cambio di rotta nella valutazione della condotta del cittadino, perché abbandonare i rifiuti da oggi è una fattispecie che assume profilo penale. Invito chi ancora non fa la differenziata a valutare le pesanti conseguenze di questa forma di inciviltà».

Comportamenti gravi e lesivi per tutta la comunità: «Resta immutata la gravità morale dell'atto di gettare illegalmente i rifiuti, che è una forma di disprezzo verso la città, i cittadini e verso l'ambiente che per tutti, ma per molti solo a parole, è il primo bene pubblico. Sono cambiate però - ha aggiunto l'assessore alla transizione ecologica Katiuscia Mulattieri - le conseguenze di tale vergognosa condotta. Quando dalle immagini delle telecamere gli agenti della polizia locale risaliranno alla identità di chi abbandona rifiuti, scatterà la segnalazione alla procura della repubblica e poi all'organo giudicante che valuterà sanzioni pecuniarie o pene alternative come l'affidamento ai servizi sociali. Abbandonare rifiuti, odiosa forma di inciviltà, diventa anche condotta perseguita penalmente».