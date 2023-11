Divieto di accesso per due anni ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento di Sora. Il provvedimento è stato decretato dal questore della provincia di Frosinone nei confronti di quattro soggetti, tre dei quali sono minorenni, tutti di nazionalità straniera e ospiti di strutture del territorio dedicate all'accoglienza dei minori non accompagnati. I giovanissimi nel mese di agosto si erano resi protagonisti di una violentissima rissa, avvenuta nelle adiacenze di un locale ubicato nella città volsca.

Il decreto si inserisce all'interno di una più ampia azione di prevenzione e contrasto all'illegalità che la polizia di stato ha voluto attuare nel territorio della provincia negli ultimi mesi, secondo l'indirizzo che è stato impresso dal questore Domenico Condello, anche grazie alle recenti novità introdotte a seguito dell'entrata in vigore del "Decreto Caivano", col quale si vuole garantire una sempre maggiore sicurezza alla cittadinanza, contrastando ogni forma di illegalità.

Dalle informazioni acquisite grazie alla dettagliata segnalazione arrivata dai carabinieri di Sora, e dall'istruttoria svolta successivamente dalla polizia anticrimine, è emerso che i quattro avevano preso parte ad una violenta rissa, scaturita per futili motivi, all'esterno di un locale. In particolare l'unico maggiorenne del gruppo, è stato ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza cittadina mentre raccoglieva da terra una bottiglia di vetro per sferrarla contro un giovane di nazionalità guineana, che poi è stato aggredito con calci e pugni anche dai tre minorenni. Il grave episodio di violenza, per le modalità della condotta tenuta dai quattro, denota la spiccata propensione di questi alla violenza e la necessità di procedere, nei loro confronti, con l'emissione di un provvedimento inibitorio tale da fungere da deterrente alla reiterazione delle condotte che mettono in pericolo la tranquillità pubblica.