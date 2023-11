I cordoli della pista ciclabile di via Puccini torneranno ad animare il dibattito in Consiglio comunale. A riaccendere i riflettori sulle installazioni, che dovevano essere rimosse, stando agli annunci fatti dal sindaco Riccardo Mastrangeli diverse settimane fa, ma che, ad oggi, sono ancora intatti su via Puccini, sarà il consigliere di maggioranza Giovanni Bortone con un'interrogazione che sarà posta all'attenzione del primo cittadino e dell'esecutivo comunale durante la seduta di question time dell'8 novembre.

«Voglio parlare di un problema - dice il consigliere Bortone - che riguarda il quartiere Scalo in relazione alle piste ciclabili: mi chiedo perché i cordoli della pista ciclabile di via Puccini non siano stati ancora rimossi, nonostante gli annunci ufficiali fatti tempo fa. Il cantiere è rimasto invariato ed è rimasto così come era nel mese di giugno, quando c'è stato il fermo dei lavori. Era stato detto che questi cordoli si intendeva rimuoverli prima dell'inizio della scuola, cosa che puntualmente non è stata fatta e continua a creare problemi sulla viabilità e conseguenti ripercussioni sulla salute dei cittadini.

Noto, inoltre, che nella nostra città coesistono vari cantieri aperti con presenza di operai direi molto altalenante, e questo non fa altro che aumentare ancora di più i problemi della viabilità cittadina. Mi auguro che in occasione dell'apertura dei nuovi cantieri previsti per la realizzazione dei restanti progetti per Frosinone tale problema non si ripeta e che i lavori vengano portati a termine in tempi più rapidi per non creare ulteriore disagio ai cittadini».

La realizzazione dei cordoli della ciclabile di via Puccini, o sarebbe meglio dire della ciclopedonale considerata appunto la presenza di cigli in travertino, è stata accompagnata fin dall'inizio da furibonde polemiche. Le obiezioni principali che sono state sollevate sin dalla prima ora sono state sostanzialmente due: la carreggiata viene ristretta troppo, specialmente in corrispondenza della scuola "Pietrobono", con conseguente paralisi del traffico e il transito dei mezzi di soccorso è troppo complicato. Una condizione che ha indotto il sindaco e la giunta a pensare a un cambiamento e a decidere, tra l'altro con una delibera, per la rimozione dei cordoli in favore di una divisione a raso degli spazi. In una nota ufficiale del 5 settembre scorso l'amministrazione comunale annunciava, infatti, che «il personale addetto, nei prossimi giorni, provvederà alla eliminazione dei cordoli di travertino sul percorso ciclopedonale di via Puccini. L'intervento non comporterà ulteriore esborso di denaro dalle casse comunali. Verrà quindi realizzata una pista ciclabile a raso idonea anche all'eventuale passaggio dei mezzi di emergenza».

E il sindaco aggiungeva: «L'intervento, votato dalla Giunta Comunale – ha spiegato il sindaco Riccardo Mastrangeli – riguarda il tratto Scalo-Matusa nell'ambito del sistema di piste ciclabili in città, tema che, inserito nel quadro più ampio della tutela dell'ambiente, della salute pubblica e dunque, della qualità della vita dei cittadini, sta molto a cuore all'amministrazione».

Ad oggi, però, niente è stato rimosso e il cantiere versa anche in uno stato di abbandono. Per procedere alla rimozione dei cordoli, parrebbe necessaria una variante al progetto che deve essere autorizzata dalla Regione Lazio. Visto che è passato diverso tempo, come diceva Lubrano, la domanda sorge spontanea: la richiesta di variante è stata depositata? Se ne saprà di più al question time.