Lupi sul territorio comunale. Avvistati esemplari in via Ripi e sulla provinciale Ceprano-Scalo. Non si tratta delle prime segnalazioni in zona, infatti già qualche anno fa la presenza di un lupo fu segnalata in via Ripi, poi in via San Manno e al centro alcuni mesi fa, ed ora, la più recente, sulla provinciale Ceprano-scalo. Per lo più le presenze sembrano concentrate in periferia, ma un lupo è arrivato alle porte della città. Gli animali sono attratti dagli scarti di cibo, per cui non è escluso che non raggiungano le case. Non solo cinghiali, dunque, ora si avvicinano anche i lupi. Non serve più addentrarsi nei boschi per incrociare degli animali selvatici, ormai vedere cinghiali, lupi e volpi nei centri urbani non è più un evento eccezionale.

Sui social si susseguono numerose segnalazioni da parte dei cittadini con avvistamenti di esemplari che passeggiano allegramente per le strade del paese o vicino alle attività commerciali. Qualche anno fa avevamo lanciato l'allarme, quando qualche residente in zone di campagna si era ritrovato con le caprette sgozzate, subito avevamo ipotizzato la presenza di lupi, scuscitando grande sorpresa e non solo. Di lì a poco è giunta la prima segnalazione, con annessi video e foto, di un lupo in via Ripi, e ora gli avvistamenti proseguono, anche con una certa frequenza. I lupi si avvicinano ai centri urbani non solo in cerca di cibo, ma richiamati dalle aree verdi, luoghi dove potersi ristorare. Appaiono spaventati e disorientati, al contrario dei cinghiali che ormai sono di casa e passeggiano tranquillamente sulle strade, raggiungono orti e giardini, distruggono piante e si lasciano fotografare senza indietreggiare.

L'anomalo avvicinamento di lupi e cinghiali alle aree urbane genera inevitabilmente paura; si teme che la situazione sfugga totalmente al controllo e che si generino ulteriori pericoli oltre a quelli già quotidianamente vissuti dagli utenti della strada coinvolti in incidenti a causa dell'attraversamento degli animali. Certi fenomeni non sono più rari, urge elevare i livelli di attenzione e riflettere sui cambiamenti in atto e sugli eventuali rischi da gestire, prima che la situazione sfugga definitivamente al controllo.