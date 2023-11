Il complesso dell'ex Tomassi, il mostro di cemento divenuto simbolo delle incompiute, può essere demolito oppure no? È uno dei temi che il consigliere Federico Altobelli ha più a cuore. Perciò interviene nuovamente sul futuro dell'area che da anni è teatro di morte, di dipendenze, di criminalità e di degrado.

Ieri l'esponente di Fratelli d'Italia ha presentato una richiesta di accesso agli atti perché dopo due mesi non ha avuto le risposte che attendeva dall'amministrazione comunale. Altobelli ha chiesto formalmente copia del parere redatto dal legale incaricato dall'ente che ha esposto verbalmente la sua relazione nella seduta di commissione consiliare del 14 settembre scorso. Vuole che il presidente della seconda commissione (urbanistica, lavori pubblici, edilizia, tutela del suolo e dell'ambiente, viabilità, trasporto, polizia locale) e l'assessore all'urbanistica Marco Mollicone lo informino circa "l'attuale indice di fabbricabilità fondiaria e, in generale, della capacità edificatoria dell'area interessata dall'intervento denominato "ex Tomassi" (Pru Tomassi-San Giuliano) sulla base delle risultante della relazione legale".

Il consigliere ha inviato copia della richiesta di accesso agli atti anche al presidente del consiglio comunale e al sindaco Luca Di Stefano. «Questa amministrazione, durante la campagna elettorale, aveva reso pubblico un video dove si paventava la demolizione dell'ex Tomassi - ha detto Altobelli - Un'azione forte senza però dare notizia, ancora oggi, dopo due anni di mandato, di come stanno realmente le cose. Non è possibile demolire un immobile che non è di proprietà comunale. Ho chiesto lumi in merito ad un sito che è nel degrado, eppure ancora la città aspetta risposte dall'amministrazione Di Stefano che voleva far saltare tutto in aria, ma che ancora non parla di cosa vuole fare per quel sito. La rigenerazione urbana avviata dalla precedente amministrazione non è più possibile perché hanno fatto passare troppo tempo e ora quell'opportunità è stata persa».