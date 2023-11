Domani riparte la programmazione del Cinema Teatro ARCI di Frosinone (Via Pier Luigi da Palestrina, 75 - Frosinone). «Quest'anno siamo in ritardo rispetto ai gli altri anni perché abbiamo voluto rendere più accogliente la struttura aperta oltre 20 anni orsono dall'allora Giunta Marzi - fanno sapere dall'ARCI - La crescente crisi del cinema vede una caduta verticale degli spettatori e delle sale in funzione: rispetto alla media del periodo 2017-2019 - spiegano - prima del Covid, c'è in generale un calo del 48,2% degli incassi e del 51,6% delle presenze. In particolare, la situazione a Frosinone è peggiorata in seguito alla chiusura, per ristrutturazione, della multisala Nestor, di proprietà del Comune. Essendo l'unico cineclub con sala funzionante tra Napoli e Roma ci rendiamo conto di avere una grossa responsabilità nei confronti dei nostri Soci.

Per rispetto nei loro confronti abbiamo voluto apportare, con fondi del Circolo non potendo avere accesso a fondi pubblici ministeriali o di Pnrr, delle migliorie - argomentano - Locale nuovo senza cambiare lo spirito che ci ha consentito finora di portare avanti l'attività dal 1999: mostrare idee e culture diverse per stimolare conoscenze e dibattito. Non a caso il primo film che proponiamo è "Io, capitano" di Matteo Garrone, vincitore del Leone d'argento: Premio per la migliore regia all'ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, oltre ad essere stato designato quale rappresentante per l'Italia alle candidature per l'Oscar 2024 a miglior film in lingua non inglese.

Inoltre, per lo stesso film, il protagonista Seydou Sarr ha ricevuto il Premio Marcello Mastroianni come giovane attore emergente. Ma i motivi della scelta sono altri: lo sguardo diverso con il quale viene raccontato il dramma quotidiano dei tanti immigrati economici. E' questo quello che abbiamo offerto e vogliamo continuare ad offrire ai nostri Soci, unici e veri azionisti di riferimento del Circolo U.C.C.A. Frosinone».