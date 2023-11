Tre, due, uno. Non è un conto alla rovescia, ma la corsa al ribasso dei giorni in cui depositare l'umido dovuta al nuovo calendario della raccolta differenziata. Un motivo di irritazione per molti cittadini che ieri, giorno di festa tradizionalmente votato ai pranzi di famiglia, si sono trovati a fare i conti con un ospite indesiderato: il sacchetto dell'immondizia.

Nelle ultime settimane la turnazione del ritiro porta a porta dei rifiuti è cambiata, come annunciato per tempo dalla società municipalizzata Ambiente e salute Srl che gestisce il servizio. Ad essere penalizzato da questo cambio è stato il conferimento della frazione umida, che da tre giorni alla settimana è stato ridotto a due.

Una decisione, quella di non ritirare più l'immondizia il sabato mattina, che non ha mancato di generare lamentele; tutto sommato, però, gli utenti hanno storto il naso ma senza particolari rimostranze, anche perché era stata assicurata loro l'entrata in funzione delle quattro mini isole ecologiche collocate da anni in città e finora mai attivate, dove depositare i rifiuti tutti i giorni della settimana e a ogni ora.

I problemi sono sorti questa settimana perché ieri, giorno di festa, il servizio di raccolta non c'è stato e l'umido accumulato potrà essere depositato soltanto all'inizio della prossima settimana. A conti fatti, quelle buste rimangono nelle case dei sorani per un'intera settimana, compresi un giorno di festa e un fine settimana.

Specialmente chi vive in un appartamento, in un condominio senza un luogo esterno, un giardino o un balcone dove poggiare l'immondizia, soffre parecchio questo disagio. E qualcuno fa notare che al danno si aggiunge la beffa, considerato che nelle mini isole ecologiche si possono conferire tutti i rifiuti domestici tranne l'umido.

La società Ambiente e salute Srl aveva assicurato che avrebbe predisposto le mini isole anche per il deposito della frazione umida, ma così ancora non è stato. E in vista delle festività natalizie, quando il problema si ripeterà, i cittadini promettono battaglia e si dicono pronti a portare le buste con l'umido davanti ai cancelli della municipalizzata.