Dopo l'ultimo sopralluogo nell'agriturismo di Anagni e gli altri interrogatori, si cominciano a tirare le somme nelle due inchieste aperte per la morte di una capretta presa a calci, lo scorso agosto, durante una festa di 18 anni.

Ad indagare sono le procure di Frosinone e quella per i minorenni di Roma che hanno aperto due distinti fascicoli nei confronti di 14 giovani, tra i 17 e i 22 anni, residenti ad Anagni, Fiuggi e Paliano. La storia era ben presto divenuta virale con la pubblicazione di un video sul web tra l'indignazione generale e perfino manifestazioni di protesta in piazza ad Anagni. Un diciassettenne è accusato di aver colpito e ucciso la capretta, mentre un coetaneo avrebbe ripreso la scena con il telefonino. Gli altri, invece, avrebbero avuto un ruolo minore avendo istigato i primi.

L'informativa dei carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti, è ormai pronta. E in questa sono andati a confluire anche alcune testimonianze e altri video. In particolare, le difese puntano sulle testimonianze di un'altra comitiva, giunta prima dai ragazzi, che andrebbero in direzione favorevole agli indagati, confermando la loro versione e cioè che l'animale era già morto all'arrivo dei partecipanti alla festa di compleanno. Insomma, i difensori, gli avvocati Giampiero Vellucci, Filippo Misserville, Daniele Natalia, Pietro Polidori e Francesca Ruggeri ora fanno leva sulla mancanza di una prova certa dell'esistenza in vita della capretta al momento dei calci e del trasporto sulla carriola.

L'avvocato Vellucci osserva: «attendiamo con la massima fiducia lo sviluppo delle indagini, non potendo ancora contare sulla disponibilità materiale degli atti coperti da segreto istruttorio. Siamo convinti che la nostra verità verrà a galla».

Nel video si vede un ragazzo colpire a calci la capra, mentre gli altri ridono. Poi l'animale viene caricato sulla carriola e gettato oltre un muretto.