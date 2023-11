Porte aperte, finestre forzate, qualche arredo rotto, un senso di abbandono che, purtroppo, non lascia spazio all'immaginazione: da quando è terminata la gestione dell'ostello della gioventù, a ridosso dell'ex campo di internamento delle Fraschette, è arrivato il degrado.

La struttura, come segnala Giulio Rossi, responsabile del gruppo "Alatri abbandonata", è preda di vandali e possibile ricovero di sbandati: per queste ragioni, Rossi ha scritto al Demanio, alla Procura di Frosinone, ai carabinieri e al Comune di Alatri evidenziando le tristi condizioni in cui versa l'edificio, facile «Oggetto di ruberie e atti vandalici».

Per corroborare la sua denuncia pubblica, Rossi ha allegato una corposa documentazione fotografica «Che testimonia la presenza di porte e finestre apparentemente scardinate, alla quale prego di porre tempestivo riparo nell'interesse esclusivo della collettività per i più che palesi motivi di sicurezza e per la doverosa conservazione di un bene appartenente allo Stato».

L'ostello della gioventù sta conoscendo da qualche mese questo stato di cose, dopo che è finita la lunga, pluriennale gestione curata dalla ditta "Realitours".

Le chiavi sono state restituite al legittimo proprietario - il Demanio - e si è in attesa di una nuova conduzione.

Nel frattempo, la struttura è stata usata solo una volta: lo scorso agosto, quando l'Amministrazione comunale vi ha accolto alcuni dei gruppi partecipanti al Festival del Folklore.

È stata una corsa contro il tempo per rendere l'edificio utilizzabile: a parte le operazioni di pulizia e sanificazione, il Comune è dovuto intervenire per risistemare l'impianto idrico, che non risultava perfettamente funzionante. Costi che l'Amministrazione si è accollata.

Da allora, le porte si sono chiuse ancora e quanto esposto da Giulio Rossi ci racconta come l'ostello sia diventato quello che, comunemente, viene chiamata "terra di nessuno".